Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi Alarmı

Filipinler\'de Süper Tayfun Man-yi Alarmı

Filipinler, saatte 185 kilometre hızla ilerleyen ve süper tayfun kategorisine ulaşan Man-yi tayfunu nedeniyle acil durum önlemleri alarak binlerce kişiyi tahliye etti. Meteoroloji uzmanları, yıllık en büyük doğal felakete hazırlık çağrısında bulundu.

16.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FİLİPİNLER'de etkili olması beklenen ve süper tayfuna dönüşen Man-yi tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edilerek acil durum önlemleri almaya başlandı.

Filipinler, süper tayfun kategorisinde yer alan Man-yi tayfunun yaklaşmasıyla alarma geçti. Yetkililer, saatte 185 kilometreyi bulan rüzgar hızına sahip tayfunun bugün veya yarın karaya ulaşmasının beklendiğini ve saatte 215 kilometreye varan rüzgar hızına ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Tayfunun etkili olacağı bölgelerde binlerce kişi tahliye edilirken, yetkililer kıyı şeridinde yaşayanları sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, yerel yönetimlere olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, Man-yi'nin bölgede yıkıcı etkiler bırakabileceğini ve özellikle tarım arazileri ile altyapıya ciddi zararlar verebileceğini belirtti. Tayfunun etkisinin, Filipinler'in doğu ve orta kesimlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Tayfun, Filipinler'i son bir ayda vuran altıncı büyük fırtına olacak.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Filipinler, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.