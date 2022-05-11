Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi - Son Dakika

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Aslana köyünde düzenlenen toplu düğün talihsiz bir elektrik kesintisi nedeniyle şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan kargaşada rahip ayinlere devam etti ama yanlışlıkla çiftleri karıştırdı. Karanlıkta kız kardeşleri birbirine karıştıran nikah memuru genç kadınları başka damatlarla evlendirdi. Yaşanan skandal, elektrik tekrar gelince ortaya çıktı.

GELİNLERİN BABASI: RAHİBİN KAFASI KARIŞMIŞ OLABİLİR

Gelinlerin babası Ramesh Lal, rahibin kafasının karışmış olabileceğini çünkü iki kadının da kırmızı elbiseler içinde ve yüzlerinde peçeler olduğunu öne sürdü.

Çiftin evlendikleri erkekleri tanıyıp tanımadıkları ise belli değil.