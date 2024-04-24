Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü

Dünya

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Kraliyet Süvari Alayına ait atlar sabah saat 08:40 civarında, günlük egzersizleri için çıktıkları Hyde Park Kışlası'ndan ayrılırken binicilerini fırlatarak kaçtı. Kaçan hayvanlar caddelerdeki araçlara çapınca ürkerek tamamen kontrolden çıktılar.

KANA BULANMIŞ HALDE SOKAKTA KOŞTULAR

Londra sakinleri caddede başıboş koşturan ve biri kana bulanmış atları gördüklerinde büyük paniğe kapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde atlardan birinin bir otobüse çarpıp camını kırdığı diğerinin de siyah bir taksiye çarptığı görülüyor. Görgü tanıklarından biri atların sırtındaki askerlerden birinin çığlıklar içinde yere düştüğünü ve çevredekiler tarafından acil servise kaldırıldığını anlattı. 48 yaşındaki inşaat işçisi Bashir Aden, The Telegraph'a yaptığı açıklamada "Adam sert bir şekilde yere çarptı, acı içinde çığlık atıyordu. Park edilmiş arabanın her yerinde kan görebiliyordunuz." dedi.

LONDRA POLİSİ ALARMA GEÇTİ

Londra polisi kaçan atlar için alarma geçti ve bölgedeki iki yolu trafiğe kapattı. Olay yerine ambulanslar ve acil müdahale ekipleri gönderildi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Londra'nın merkezinde başıboş dolaşan atların farkındayız. Meslektaşlarımız durumu kontrol altına almak için çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Öğle saatlerinde gelen resmi açıklamada, ordu ve polisin ortak operasyonu kaçak atların yakalandığı ve olayda 5 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yakalanan 5 atın veterinere götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu açıklanırken yaralanan kişilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte Londra'dan gelen görüntüler;