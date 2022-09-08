Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı - Son Dakika
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Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı

08.09.2022 23:23
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman ilgi odağı oldu.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman ilgi odağı oldu. 2. Elizabeth'in yaşamından çarpıcı kareleri derledik.

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.

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Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı - Son Dakika

BBC
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