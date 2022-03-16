Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti - Son Dakika

Fox News haber kanalı için çalışan iki gazeteci Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvshinova, Kiev'in eteklerindeki Horenka'da araçlarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

39 yaşındaki meslektaşları Benjamin Hall ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fox News CEO'su Suzanne Scott, dün gerçekleşen bu olayla ilgili olarak 'kalbimizin parçalandığı bir gün' ifadesini kullandı.

Scott, Zakrzewski'nin 'bir gazeteci olarak sahip olduğu tutku ve yeteneğin eşsiz olduğunu' aktardı:

"Pierre Irak'tan Afganistan'a kadar neredeyse her uluslararası olayı Fox News için takip etmişti. Bir gazeteci olarak tutkusu ve yeteneği eşsizdi."

Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin ise Zakrzewski'nin fotoğrafçılıktan mühendisliğe, editörlükten yapımcılığa bütün rolleri inanılmaz yeteneği sayesinde baskı altında bile başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

Griffin, Kuvshinova'yı ise 'parlak bir ışık ve yetenekli bir gazeteci' olarak tanımlayarak "Kaybımızı tanımlamamız imkansız" dedi.

Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fox'un muhabiri Trey Yingst ise Kuvshinova ile ilgili attığı tweetinde, "Yetenekli, donanımlı ve muzipti. Fotoğrafçılığı, şiiri ve müziği severdi. Kahveye olan sevgimiz üzerinden hızlıca arkadaş olmuştuk. 24 yaşındaydı" dedi.

Kıdemli saha yapımcısı Yonat Friling de Kuvshinova'nın ekiple son bir aydır çalıştığını ve çok iyi bir iş çıkardığını söyledi:

"Çok güzel ve cesur bir kadını kaybettik. Müziği çok severdi, eğlenceli ve nazikti."

İrlanda Başbakanı Micheál Martin ise Kuvshinova'nın ve İrlanda vatandaşı olan Zakrzewski'nin ölümünden ötürü büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Pazar günü ABD'li gazeteci Brent Renaud, Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürülmüştü.

Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümüydü.

Ukrayna Parlamentosu'nun İnsan Hakları Başkanı Lyudmyla Denisova'ya göre şimdiye kadar en az iki Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti.