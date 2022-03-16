Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti

16.03.2022 07:39
Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti

Fox News haber kanalı için çalışan iki gazeteci 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvshinova, Kiev'in eteklerindeki Horenka'da araçlarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Fox News haber kanalı için çalışan iki gazeteci Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvshinova, Kiev'in eteklerindeki Horenka'da araçlarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

39 yaşındaki meslektaşları Benjamin Hall ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fox News CEO'su Suzanne Scott, dün gerçekleşen bu olayla ilgili olarak 'kalbimizin parçalandığı bir gün' ifadesini kullandı.

Scott, Zakrzewski'nin 'bir gazeteci olarak sahip olduğu tutku ve yeteneğin eşsiz olduğunu' aktardı:

"Pierre Irak'tan Afganistan'a kadar neredeyse her uluslararası olayı Fox News için takip etmişti. Bir gazeteci olarak tutkusu ve yeteneği eşsizdi."

Fox News'in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin ise Zakrzewski'nin fotoğrafçılıktan mühendisliğe, editörlükten yapımcılığa bütün rolleri inanılmaz yeteneği sayesinde baskı altında bile başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

Griffin, Kuvshinova'yı ise 'parlak bir ışık ve yetenekli bir gazeteci' olarak tanımlayarak "Kaybımızı tanımlamamız imkansız" dedi.

Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fox'un muhabiri Trey Yingst ise Kuvshinova ile ilgili attığı tweetinde, "Yetenekli, donanımlı ve muzipti. Fotoğrafçılığı, şiiri ve müziği severdi. Kahveye olan sevgimiz üzerinden hızlıca arkadaş olmuştuk. 24 yaşındaydı" dedi.

Kıdemli saha yapımcısı Yonat Friling de Kuvshinova'nın ekiple son bir aydır çalıştığını ve çok iyi bir iş çıkardığını söyledi:

"Çok güzel ve cesur bir kadını kaybettik. Müziği çok severdi, eğlenceli ve nazikti."

İrlanda Başbakanı Micheál Martin ise Kuvshinova'nın ve İrlanda vatandaşı olan Zakrzewski'nin ölümünden ötürü büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Pazar günü ABD'li gazeteci Brent Renaud, Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürülmüştü.

Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümüydü.

Ukrayna Parlamentosu'nun İnsan Hakları Başkanı Lyudmyla Denisova'ya göre şimdiye kadar en az iki Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi

Fox News, Ukrayna, Kiev, Fox, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti - Son Dakika

BBC

Son Dakika
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
06:53 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor?
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elon yerine Elona olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fox News için çalışan iki gazeteci Ukrayna'da hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement