Frankfurt Merkez İstasyonu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Frankfurt Merkez İstasyonu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Frankfurt Merkez İstasyonu\'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Frankfurt Merkez İstasyonu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.

22.08.2024 16:09
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Almanya'nın Frankfurt kentindeki Frankfurt Merkez İstasyonu'nda 20 Ağustos'ta 57 yaşındaki silahlı saldırgan, istasyonda bekleyen 27 yaşındaki bir kişiyi başından vurarak öldürdü. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Frankfurt Polisi'nden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 21.00 sıralarında düzenlendiği, 27 yaşındaki kurbanın başından vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, saldırganın da hayatını kaybeden kişinin de Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Polis açıklamasında, "Soruşturmanın mevcut durumuna göre, saldırgan saat 21: 00 sularında Frankfurt Merkez İstasyonu'ndaki 9 numaralı peronda duran 27 yaşındaki gence arkadan yaklaştı ve tabancayla birkaç el ateş etti. 54 yaşındaki saldırgan daha sonra cinayet silahını atarak kaçtı. Kısa bir süre sonra federal polis memurları onu 7'inci peronda durdurdu ve gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç için yardım çok geç geldi. Her iki adam da Türk vatandaşıdır. Sabahın erken saatlerine kadar süren kapsamlı adli soruşturmanın bir parçası olarak müfettişler şüpheli cinayet silahını buldu ve emniyete aldı" denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, işlenen cinayetin arka planına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "54 yaşındaki zanlı Frankfurt am Main Bölge Mahkemesi soruşturma hakiminin karşısına savcılık tarafından çıkarılacak ve savcılık zanlının tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Özellikle suçun arka planına ilişkin soruşturmalar devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Frankfurt Merkez İstasyonu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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