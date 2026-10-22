Fransa Adalet Bakanı Darmanin, yağmalamaya karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi

FRANSA Adalet Bakanı Gerald Darmanin ülkedeki eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Marsilya'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu. Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti. 174 kişinin tutuklandığını söyleyen Darmanin, "Bu son derece önemli bir sayı. Bunlar özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluşuyor. Güvenlik kamerası ve sanal medyadaki görüntüler gelecek saatlerde başka kişilerin gözaltına alınmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.