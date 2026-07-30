Fransa'da 21 Vilayette Sıcak Hava Alarmı
Meteo-France, Fransa'nın 21 vilayetinde turuncu alarm verdi, 29 vilayette yangın riski yüksek.
FRANSA'nın 21 vilayetinde yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette 'turuncu alarm' verildiğini duyurdu. Ayrıca 29 vilayette 'yüksek' yangın riski alarmı verildiği belirtilerek, Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin 'çok yüksek' olduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
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