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Fransa'da 6 Havalimanı Bomba Tehdidi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika

Fransa'da 6 Havalimanı Bomba Tehdidi Nedeniyle Boşaltıldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:01

Fransa'da Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki 6 havalimanı, bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığı ve uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı. Polis yetkilileri, havalimanları için gelen bomba ve saldırı ihbarları üzerine güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Havalimanlarında bomba arama çalışmaları devam ederken, yolcuların terminale girişlerine izin verilmiyor ve çıkış kapılarına yönlendiriliyor.

Fransa'da bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle 6 havalimanının boşaltıldığı bildirildi.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığını ve ikinci bir emre kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri bu sabah saatlerinde adı geçen havalimanları için elektronik posta yoluyla bomba ve saldırı ihbarı aldı.

Güvenlik ekiplerini harekete geçiren ihbarlar sonrası, havalimanlarında bomba arama çalışmaları yapılıyor.

Havalimanına iniş yapan uçaklarda bulunan yolcuların terminale girişlerine izin verilmezken, terminaldeki yolcular çıkış kapılarına yönlendiriliyor.

Yolcuların sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, havalimanlarının boşaltıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa'da 6 Havalimanı Bomba Tehdidi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 6 Havalimanı Bomba Tehdidi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika
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