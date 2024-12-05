Fransa\'da Barnier Hükümeti Güvenoyu Alamadan Düştü

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FRANSA'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.

Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan Michel Barnier hükümeti için güven oylaması yapıldı. Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekilinin destek vermesiyle 5'nci Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü. Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barnier'nin yerine başbakan ataması bekleniyor.