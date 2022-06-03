Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak - Son Dakika
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Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak

03.06.2022 00:28
Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak

Fransa'da başörtülü kadını "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" diyerek restoranına kabul etmeyen iş yeri sahibi kadın, mahkemede yargılanacak. Dini ayrımcılık suçundan dava açılan kadın, 5 yıl hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

Fransız basınındaki habere göre, gözaltına alınan ve savcı karşısına çıkarılan restoran sahibi hakkında savcılık, "dini ayrımcılık" suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

5 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Eylülde Bayonne Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak iş yeri sahibi kadın, 5 yıl hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

BAŞÖRTÜLÜ KADINI RESTORANA ALMAMIŞTI

Ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde 29 Mayıs'ta bir kişi, Anneler Günü dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı restorana annesiyle birlikte gitmişti. Restoran kapısına geldiklerinde iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşteriyi restorana almayacağını söylemişti. Mağdurlar ise emniyete giderek, kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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