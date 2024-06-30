Fransa'da erken seçimler başladı, Marine Le Pen önde - Son Dakika
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Fransa'da erken seçimler başladı, Marine Le Pen önde

Fransa\'da erken seçimler başladı, Marine Le Pen önde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerini ardından aldığı karar sonrası erken seçimin ilk turu bugün başladı. Anketlere göre, Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı Ulusal Birlik partisinin seçimi önde götürdüğü belirtiliyor.

30.06.2024 12:11
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ardından aldığı karar sonrası erken seçimin ilk turu bugün başladı. Anketlere göre, Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı Ulusal Birlik (RN) partisinin seçimi önde götürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın birinci çıkması sonucu parlamentoyu feshederek 3 hafta sonraya erken seçim kararı almıştı. Seçimin ilk turu bugün yerel saatle 08.00'de başladı. İkinci tur ise 7 Temmuz'da yapılacak.

Fransız medyası, anketlerin aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in partisi RN'nin seçimi önde götürdüğünü duyurdu. Paylaşılan verilere göre Le Pen'in partisinin yüzde 37 bandında oy almasının beklendiği ve meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu alabileceğini öngörülüyor. Ayrıca ilk turun ardından ikinci tura kadar geçecek 5 gün içinde, bazı partilerin aşırı sağın seçimi kazanamaması için seçimden çekilebileceği ya da taraf değiştirebileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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