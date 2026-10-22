İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesi ve çevrim içi uygulamada kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları üzerine Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarını kapsayan ulusal güvenlik taramalarını başlatırken, sistem yöneticilerine acil önlem alınması çağrısında bulundu. Avrupa'da bazı kamu kurumlarının internet sitelerini tedbir amacıyla geçici olarak kapattığı bildirildi.

İNTERNETİN ALTYAPISINDA KRİTİK AÇIK

İnternet siteleri ve kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan PHP altyapısında belirlenen güvenlik zafiyetleri, dünya genelinde siber güvenlik endişesine yol açtı.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik açıklarının, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duymadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına olanak sağlayabildiği belirtildi.

Bu durumun özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlal edilmesi ve dijital hizmetlerin kesintiye uğraması gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE ULUSAL GÜVENLİK TARAMASI BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, söz konusu risklere karşı Türkiye genelinde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Kamu kurumları başta olmak üzere kritik altyapılar ve ilgili bilişim sistemlerinde güvenlik taramaları başlatıldı.

Çalışmaların, olası saldırı girişimlerini erken aşamada tespit etmeyi ve güvenlik açıklarının yol açabileceği zararları en aza indirmeyi amaçladığı açıklandı.

TÜM KURUMLARA ACİL UYARI GÖNDERİLDİ

Siber Güvenlik Başkanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kamu kurumlarına, özel sektör kuruluşlarına ve kritik altyapı işletmecilerine acil güvenlik duyurusu iletti.

Duyuruda, sistem yöneticilerinden internete açık bilişim altyapılarını vakit kaybetmeden kontrol etmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları istendi.

Ayrıca ihtiyaç duyulmayan dış bağlantıların sınırlandırılması, yetkisiz erişimi önleyecek tedbirlerin artırılması ve gerekli servislerde ek güvenlik önlemlerinin devreye alınması gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'DA DEVLET SİTELERİ KAPATILDI

PHP altyapısında belirlenen iki kritik güvenlik açığının ardından ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları da harekete geçti.

İlgili kurumlar, internet sitesi yöneticilerine sistemlerini acilen güncellemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde çok sayıda kamu kurumunun internet sitelerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak erişime kapattığı bildirildi.

Söz konusu önlemlerin, güvenlik açıklarından yararlanılarak gerçekleştirilebilecek saldırıları engellemeyi amaçladığı belirtildi.

ŞİFRE OLMADAN SİSTEMLERE ERİŞİM RİSKİ

Uzmanların dikkat çektiği en önemli tehlike, belirli koşullar altında saldırganların kimlik doğrulama mekanizmalarını aşarak hedef sistemlerde uzaktan kod çalıştırabilmesi.

Böyle bir saldırının başarılı olması durumunda internet sitelerinin kontrolünün ele geçirilmesi, hassas bilgilerin açığa çıkması veya çevrim içi hizmetlerin durdurulması gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Ancak güvenlik açığının bulunması, PHP kullanan bütün internet sitelerinin doğrudan tehlikede olduğu anlamına gelmiyor. Risk, kullanılan yazılım sürümüne ve sistemin yapılandırmasına göre değişiyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDAN KRİTİK ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin dijital altyapısını korumak ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Ulusal siber güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde önleyici çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, kurum ve kuruluşlardan yayımlanan resmî güvenlik duyurusundaki teknik ve idari tedbirleri gecikmeden uygulamaları istendi.