Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü - Son Dakika
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Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü

05.10.2022 10:30

Fransa'da gerçekleşen bir at yarışında mücadele ettiği bir diğer jokeyden omu yiyen jokey attan düşerek yerde istemsizce taklalar attı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken rakibine zarar veren jokey ise 60 gün at binmeme cezası aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'e bağlı banliyö Saint-Cloud'da gerçekleşen bir at yarışında skandal bir olay yaşandı. Yarışın başlamasıyla jokeyler kıyasıya bir rekabet içerisinde atlarını yarıştırdı.

HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Bu sırada rakibine dirsek atan Belçikalı bir jokey Christophe Soumillon, yanında at süren diğer jokey Rossa Ryan'a omuz attı. Ryan attan düşerek taklalar attı. Herkes o anları endişe içerisinde izledi.

Yüreklerin ağza geldi an! Omuz attığı jokey, attan düşüp art arda taklalar attı

60 GÜN CEZA VERİLDİ

Ryan olayı ufak sıyrıklarla atlatırken, Belçikalı jokey Christophe Soumillon, Saint-Cloud'da meslektaşı Rossa Ryan'a yaptığı hareketten sonra 60 gün at binmeme cezası aldı. Olay sırasında Rossa Ryan'ın atı da yara almadan kurtuldu.

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