Fransa'da Hükümet Güven Oylaması Kaybedildi - Son Dakika
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Fransa'da Hükümet Güven Oylaması Kaybedildi

Fransa\'da Hükümet Güven Oylaması Kaybedildi

Başbakan Barnier'in güven oylamasını kaybetmesiyle Fransa'da siyasi belirsizlik başladı.

04.12.2024 23:14
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Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in güven oylamasını kaybetmesi sonrası ülke yeni bir siyasi belirsizlik içine girdi.

Ülke tarihinde 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güven oylaması sonrası düştü.

Yalnızca 3 aydır başbakan olan Barnier'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması bekleniyor.

Ancak Macron'un bu aşamadan sonra hükümeti kurma görevini kime vereceği belli değil.

Son seçimin üzerinden bir sene geçmemiş olması nedeniyle, krizin sandıkla çözülmesi olasılığı da bulunmuyor.

Macron'un seçilmemiş teknokratlardan oluşan bir hükümet ataması da söz konusu.

Son siyasi kriz, hükümetin gelecek yıl için kemer sıkma bütçesini geçirmek istemesi ile başladı.

Marine Le Pen'in başını çektiği aşırı sağın yanı sıra aşırı sol grup da ayrı bir önergeyle bütçeye karşı çıktı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde yapılan güven oylamasında 577 parlamenterin 331'i hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Ayrıntılar geliyor.

Kaynak: BBC

Politika, Hükümet, Fransa, Dünya, Son Dakika

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