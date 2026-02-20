Fransa\'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Fransa'da bir asker, 14 Şubat'ta kışlada arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada başından vurularak hayatını kaybetti. Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak açıkladı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN ALKOL ALIP TÜM GECE EĞLENDİLER

Paris Savcılığı, olayın 14 Şubat'ta başkent Paris yakınlarındaki Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi'nde meydana geldiğini bildirdi. Savcılık açıklamasına göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam boyunca bir etkinlik düzenledi.

SİLAHLI OYUNDA BAŞINDAN VURULDU

Daha sonrasında askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı ve bu sırada dolu bir tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşunun Lanckbeen'in başına isabet ettiği kaydedildi. Lanckbeen'in, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

4 ASKER GÖZALTINDA

Savcılık, olayla bağlantılı olarak 4 askerin gözaltına alındığı belirtildi.