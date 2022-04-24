Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı - Son Dakika
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Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı

24.04.2022 10:53
Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarış başladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarış başladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yerel saatle 8.00 itibarıyla başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen, toplam 48.7 milyon kayıtlı seçmenden oy bekleyecek. Fransız medyası, seçime katılım oranının yüksek olacağını bildirdi.

İLK TURDA ÜÇÜNCÜ GELEN MELENCHON'DAN MACRON'A DESTEKÖzellikle genç seçmenlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Melenchon, ilk turda üçüncü olarak yarıştan çekildi. İlk tur seçimlerinin ardından Melenchon, Le Pen'e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron'a desteğini açıklamıştı. İlk turda Macron yüzde 27.6 ile birinci, Le Pen yüzde 23 ile ikinci, Melenchon ise yüzde 22.2 ile üçüncü sırada gelmişti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek.


Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı
Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı
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Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da Macron-Le Pen yarışı başladı - Son Dakika


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