Fransa'da öğrenci protestolarında en az 65 personel yaralandı, 400 okul kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da öğrenci protestolarında en az 65 personel yaralandı, 400 okul kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa\'da öğrenci protestolarında en az 65 personel yaralandı, 400 okul kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayan öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı ve yaklaşık 400 okul kapatıldı. Eğitim Bakanı Geffray, eylemlerin başlangıcından bu yana en az 65 personelin ve yaklaşık 170 öğrencinin yaralandığını, 100'den fazla lisenin ağır hasar gördüğünü söyledi.

(ANKARA) - Fransa'da, geçen hafta Paris bölgesinde başlayan ve ülke geneline yayılanan öğrenci protestoları nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Öğrenciler okul koşullarının yetersizliği ve öğretmen açığı gibi sorunları protesto ediyor.

Fransız devlet televizyonu France24'ün haberine göre, Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayan lise ve üniversite öğrencilerinin protestoları şiddetlendi. Protestolar nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Protestolar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, öğrencilerin öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları gibi sorunları protesto ettiği aktarıldı. Haberde, hükümetin sol grupları suçladığı kaydedilirken, hükümetin şikayetlerin haklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yaşananları "kentsel şiddet" olarak nitelendirip kınadığı ifade edildi.

Öğrencilerin polisi, protestoları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullandığı, aşırı güç kullandığı ve yaralanmalara yol açmakla suçladığı aktarılan haberde, "Geçen hafta Paris bölgesinde başlayıp hızla ülke geneline yayılan bu hareket kapsamında, liselerin son sınıflarındaki öğrenciler okul binalarına girişi engelledi ve polisle çatıştı" denildi.

Eğitim Bakanı Eduoard Geffray, "Lise öğrencileri hareketinin aşırı şiddet yanlısı marjinal gruplar tarafından rehin alındığını" belirterek, ülkedeki 3 bin 700 liseden yaklaşık 400'ünün bugün de kapalı kalmasının beklendiğini ifade etti. Geffray, protestoların başlangıcından bu yana 40 lise müdürü olmak üzere en az 65 personelin yaralandığını, yaklaşık 170 öğrencinin yaralanırken 100'den fazla lisenin ağır hasar gördüğünü söyledi. Ayrıca haberde birçok lisenin, özellikle Marsilya'dakilerin dersleri uzaktan yapma kararı aldığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA
FransaEğitimParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Savaşta yeni dönem iddiası Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:58
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:30:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Fransa'da öğrenci protestolarında en az 65 personel yaralandı, 400 okul kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei