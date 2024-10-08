FRANSA'da sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Ulusal meteoroloji ajansı Metro-France, Pyrenees-Atlantiques ve Hautes-Pyrenees vilayetlerinde saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlara, başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesi dahil 17 vilayette şiddetli yağışların yol açabileceği sellere karşı uyardı. Bölgede alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Yetkililer, su baskınları riskine karşı bölgedekilere uyarıda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Fransa'da Sel ve Fırtına Alarmı - Son Dakika
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