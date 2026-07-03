Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölümler Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölümler Arttı

03.07.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da haziran sonundaki aşırı sıcaklar nedeniyle 2.025 kişi hayatını kaybetti, ölümler artıyor.

(ANKARA) - Fransa Sağlık Bakanlığı, haziran ayının son haftasında etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında ölümlerin arttığını, 2 bin 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, bu sayının ilk tahmin olduğunu ve aşırı sıcak kaynaklı ölümlerin nihai sayısının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında kaydedilen ölümler bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, özellikle 45 yaş üzerindeki kişiler arasında ölümlerde "belirgin bir artış" yaşandığını söyledi. Paris bölgesinde ise ölüm sayısının yüzde 62 yükseldiği bildirildi.

Fransa, 24 Haziran'da ülke genelinde şimdiye kadar ölçülen en sıcak günü yaşarken, Paris'te sıcaklık 41 dereceye yaklaşmış, ülkenin yarısı en yüksek seviye olan kırmızı sıcaklık alarmına alınmıştı.

AVRUPA YENİDEN AŞIRI SICAKLARIN ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonundan itibaren Azor Yüksek Basıncı'nın Portekiz ve İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmasıyla Fransa ve İngiltere'nin güneyinde sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Fransa'nın güneyinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken, Bordeaux, Toulouse ve Agen çevresinde termometrelerin 36-37 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Ülkenin güneyindeki bölgelerde orman yangını riski nedeniyle bugün ve yarın için de kırmızı alarm ilan edildi.

Başbakan Sebastien Lecornu, yaz sezonunun başından bu yana yaklaşık 7 bin orman yangını çıktığını ve 8 bin 700 hektardan fazla alanın yandığını açıkladı. Perşembe günü Sainte-Marie-la-Mer kasabasında başlayan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE CAN KAYIPLARI ARTTI

Belçika'da sıcak hava dalgası sırasında normalin üzerinde 1.222 ölüm kaydedildi. Bu sayı olağan döneme göre yüzde 39 artış anlamına gelirken, ölenlerin yaklaşık yarısını 85 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

Hollanda'da ise geçen hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle çoğu 80 yaşın üzerinde olmak üzere yaklaşık 480 fazla ölüm kaydedildi. Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

İber Yarımadası'nda da yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Portekiz hükümeti salı gece yarısına kadar alarm durumu ilan ederken, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı ve gece sıcaklıklarının 25 derecenin altına inmeyeceği tahmin ediliyor. İspanya'nın güneybatısındaki bazı bölgeler için de turuncu alarm verildi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Sağlık, Fransa, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölümler Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölümler Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.