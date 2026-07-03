Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölümler Arttı

(ANKARA) - Fransa Sağlık Bakanlığı, haziran ayının son haftasında etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında ölümlerin arttığını, 2 bin 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, bu sayının ilk tahmin olduğunu ve aşırı sıcak kaynaklı ölümlerin nihai sayısının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında kaydedilen ölümler bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, özellikle 45 yaş üzerindeki kişiler arasında ölümlerde "belirgin bir artış" yaşandığını söyledi. Paris bölgesinde ise ölüm sayısının yüzde 62 yükseldiği bildirildi.

Fransa, 24 Haziran'da ülke genelinde şimdiye kadar ölçülen en sıcak günü yaşarken, Paris'te sıcaklık 41 dereceye yaklaşmış, ülkenin yarısı en yüksek seviye olan kırmızı sıcaklık alarmına alınmıştı.

AVRUPA YENİDEN AŞIRI SICAKLARIN ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonundan itibaren Azor Yüksek Basıncı'nın Portekiz ve İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmasıyla Fransa ve İngiltere'nin güneyinde sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Fransa'nın güneyinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken, Bordeaux, Toulouse ve Agen çevresinde termometrelerin 36-37 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Ülkenin güneyindeki bölgelerde orman yangını riski nedeniyle bugün ve yarın için de kırmızı alarm ilan edildi.

Başbakan Sebastien Lecornu, yaz sezonunun başından bu yana yaklaşık 7 bin orman yangını çıktığını ve 8 bin 700 hektardan fazla alanın yandığını açıkladı. Perşembe günü Sainte-Marie-la-Mer kasabasında başlayan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE CAN KAYIPLARI ARTTI

Belçika'da sıcak hava dalgası sırasında normalin üzerinde 1.222 ölüm kaydedildi. Bu sayı olağan döneme göre yüzde 39 artış anlamına gelirken, ölenlerin yaklaşık yarısını 85 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

Hollanda'da ise geçen hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle çoğu 80 yaşın üzerinde olmak üzere yaklaşık 480 fazla ölüm kaydedildi. Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

İber Yarımadası'nda da yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Portekiz hükümeti salı gece yarısına kadar alarm durumu ilan ederken, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı ve gece sıcaklıklarının 25 derecenin altına inmeyeceği tahmin ediliyor. İspanya'nın güneybatısındaki bazı bölgeler için de turuncu alarm verildi.