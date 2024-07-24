Fransa\'da Sol İttifak Başbakan Adayını Belirledi

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(ANKARA) - Fransa'da sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), Başbakan adayı üzerinde uzlaşarak, Paris Belediyesi Finans Direktörü Lucie Castets'i atanması için destekledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları tamamlanıncaya kadar yeni bir başbakan atamayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon programında verdiği röportajda, mevcut geçici hükümetin Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın olumsuz etkilenmemesi için en az "Ağustos'un ortasına kadar" görevde kalacağını söyledi. Macron'un açıklaması, Ulusal Meclis seçimlerini önde tamamlayan sol ittifak NFP'nin, başbakanlık pozisyonu için bir aday üzerinde uzlaşmasından bir saat sonra geldi.

NFP ittifakı seçimleri önde tamamladıktan sonra, ittifak içerisindeki dört parti, iki haftadan uzun bir süredir Başbakanlık için bir aday ismi belirleme müzakereleri yürütüyordu. NFP, kamuoyunda pek tanınmayan Paris Belediyesi Finans Direktörü Lucie Castets'i (37) başbakan adayı olarak gösterdi.

Macron'un açıklamasına hızla yanıt veren NFP, Macron'u "seçim sonuçlarına saygı göstermeye" çağırdı.

NFP Ulusal Meclis seçimlerini önde tamamlasa da Macron salt çoğunluğu kimsenin kazanamadığına daha önce de dikkat çekerek, NFP'nin adayını atamayacağının sinyallerini vermişti.

Yasal bir zorunluluk olmasa da siyasi geleneğin bir parçası olarak Fransa'da Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis'te birinci gelen parti veya siyasi bloğun belirlediği adayı başbakan olarak atıyor.