Fransa Merkez Bankası Büyüme Tahminini Düşürdü

Dünya

FRANSA Merkez Bankası siyasi kriz nedeniyle Fransız ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı. Banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti.

Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 için büyüme tahmini ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirildi.