Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den Ayrıldı - Son Dakika

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den Ayrıldı

Fransa\'nın Niamey Büyükelçisi Nijer\'den Ayrıldı
Son Güncelleme: 27.09.2023 12:01

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte, Nijer'den ayrıldı. Askeri yönetim, Büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti. Büyükelçi Itte, Nijer'in başkenti Niamey'den Çad'a gitmek üzere uçağa bindi ve ilerleyen saatlerde Fransa'ya ulaşması bekleniyor. Nijer'deki askeri darbe sonrası yaşanan krizde Fransa ile Nijer arasında gerilim yaşanmıştı.

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'den ayrıldığı bildirildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimin 25 Ağustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaşık 1 ay sonra Büyükelçi ülkeden ayrıldı.

Fransız RFI radyosunun haberine göre, Büyükelçi Itte, sabah saatlerinde Çad'ın başkenti Encemine'ye gitmek üzere Nijer'in başkenti Niamey'de uçağa bindi.

Paris'e dönmek için Encemine'den uçağa binecek olan Itte'nin ilerleyen saatlerde Fransa'ya ulaşması bekleniyor.

Fransa ile Nijer arasında "büyükelçi" krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını", Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Macron 25 Eylül'de yaptığı açıklamada ise Büyükelçi Itte'nin Fransa'ya geleceğini bilgisini paylaşmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den Ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den Ayrıldı - Son Dakika
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