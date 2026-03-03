Fransa ve Almanya İşbirliği Yapacak - Son Dakika
Fransa ve Almanya İşbirliği Yapacak

03.03.2026 15:26
Macron ve Merz, nükleer tatbikatlar için ortak işbirliği kararı aldı, Alman askerleri katılacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Christian Merz, konvansiyonel ve nükleer alanlarda ortak bir yönlendirme grubu aracılığıyla işbirliği yapma kararı aldı. Alman askerlerinin Fransa'nın nükleer tatbikatlarına katılacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Christian Merz yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke arasında savunma ve caydırıcılık alanında işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli kararlar aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, halihazırda kurulan bir yönlendirme grubunun hem konvansiyonel hem de nükleer alanlarda işbirliği konularını görüşeceği, Almanya'dan askerlerin Fransa'nın nükleer tatbikatlarına katılımının şimdiden planlandığı kaydedildi.

Alman-Fransız işbirliğinin, NATO'nun nükleer caydırıcılığını tamamlayıcı nitelikte olacağı, yerine geçmeyeceği vurgulanan açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması dahil olmak üzere uluslararası hukuk yükümlülüklerine bağlı kalmanın sürdürüleceği vurguladı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin nükleer başlık sayısını artıracağını açıkladı, ancak somut bir sayı vermedi.

Kaynak: ANKA

16:03
