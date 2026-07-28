Fransa ve İspanya'da yangınlar: 220 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Fransa ve İspanya'da yangınlar: 220 bin kişi tahliye edildi

Fransa ve İspanya\'da yangınlar: 220 bin kişi tahliye edildi
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Fransa ve İspanya'daki orman yangınları sürüyor. Fransa'da Bordeaux yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi, 42 bin hektar yandı, 240 ev kullanılamaz hale geldi. İspanya'da ise 77 bin hektar etkilendi, 105 bin kişi tahliye edildi.

(ANKARA) - Fransa ve İspanya 'da devam eden orman yangınları güneybatıdaki Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaşırken, bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa'da yaklaşık 42 bin hektarlık alan yanarken, 240 ev kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da ve İspanya'daki yangınlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yangınlardan biri Gironde bölgesinin yüksek nüfuslu kent merkezi olan güneybatıdaki Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre yaklaşırken bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 42 bin hektarlık alan yanarken, 240 ev kullanılamaz hale geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Gironde'da devam eden orman yangının "bağımsız şekilde hareket ettiğini, kendi kendini besledeğini ve her yöne yayıldığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bordeaux'a gerçekleştirdiği ziyarette yangınla mücadele ekiplerine yoğun çalışmaları için teşekkür etti. Batı medyasında yer alan haberlere göre Macron, "Bütün ülke arkanızda" dedi. Macron daha sonra yaptığı bir paylaşımda "Bu savaşı kazanacağız" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu paylaşımı orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yaptığı düşünülüyor.

İspanya'da ise Madrid'in yaklaşık 50 kilometre batısında devasa orman yangınları yayılmayı sürdürüyor. Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin edilirken, yaklaşık 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Uluslararası medya kuruluşlarına değerlendirmelerde bulunan iklim uzmanlarına göre, insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına ve şiddetinin artmasına imkân veren sıcak ve kurak koşulların oluşmasa sebep oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Fransa ve İspanya'da yangınlar: 220 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

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