Coventry City\'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler

İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesinde Frank Lampard yönetimindeki Coventry City, deplasmanda Plymouth Argyle ile karşı karşıya geldi. Toplam 6 golün atıldığı nefes kesen düelloda Coventry City, sahadan 4-2 galip ayrılarak adını 3. tura yazdırdı.

FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk ekip Coventry City, henüz 3. dakikada yeni transferi Taiwo Awoniyi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra sahneye çıkan Jack Rudoni, farkı ikiye çıkartarak skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi Plymouth Argyle, 21. dakikada Oliver Irow ile farkı bire indirdi ve ilk yarı Coventry City’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

6 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN COVENTRY

İkinci yarıya da etkili başlayan Plymouth, 54. dakikada Xavier Amaechi ile skoru 2-2'ye getirerek dengeyi sağladı. Ancak çabuk toparlanan Coventry City, 67. dakikada Ephron Mason-Clark'ın golüyle yeniden öne geçti. Maçın 78. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Victor Torp, karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu galibiyetle birlikte sezonun ilk resmi galibiyetini elde eden Frank Lampard'ın ekibi, Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

CHERIF İLK KEZ SAHADA

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında ilk golün sahibi Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil olarak İngiltere kariyerindeki ilk sürelerini aldı.

''DEVASA BOYUTUYLA ASLAN GİBİ''

Karşılaşma sonrası Sidiki Cherif'in performansını ele alan İngiliz basını, genç Fransız oyuncu için ''Az bir sürede etkisini gösterdi. Sahadaki duruşuyla dikkat çeken genç oyuncu devasa boyutuyla aslan gibi'' yorumu yapıldı.