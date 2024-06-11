Fransız Solu, Macron'un Erken Seçim Çağrısına Birleşerek Yanıt Verdi - Son Dakika
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Dünya

Fransız Solu, Macron'un Erken Seçim Çağrısına Birleşerek Yanıt Verdi

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partinin birinci çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararına sol partiler, 'Halk Cephesi' kurarak yanıt verdi. Yeşiller, sosyalistler ve komünistlerin bir araya gelerek oluşturacakları Halk Cephesi, 10 Haziran'da duyuruldu. Macron'un erken seçim kararının planlı olduğu iddia ediliyor.

11.06.2024 11:47
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(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim çağrısına Fransız solunun yanıtı, birleşmek oldu. Ülkedeki Yeşiller ve sol partiler, "Halk Cephesi" kuracaklarını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa'da Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in birinci parti çıkmasının ardından ülke erken seçime hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.

Fransa'nın sol partileri 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçimler öncesinde hızlıca harekete geçerek, ittifak yapacaklarını duyurdu. Yeşiller, sosyalistler ve komünistler, 10 Haziran'da Yeşiller Partisi'nin Paris'teki genel merkezinde buluştu ve yeni bir 'Halk Cephesi'nin kuruluşunu duyurdu.

Halk Cephesi, iki savaş arası dönemde Fransız sol hareketlerinin ittifakına verilen isimdi. 1936 yılında seçimleri kazanan ittifak, bir yıl sonra dağılmanın eşiğine gelmiş ve yarattığı rüzgarın devamını getirememişti.

Macron'un erken seçim kararı planlı mıydı?

Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve erken seçim kararı alması ülkede ve Avrupa'da "soğuk duş" etkisi yaratsa da Cumhurbaşkanı'nın bu kararı çok önceden verdiği iddia edildi. Le Monde gazetesi, Macron'un yakın danışmanlarıyla bu senaryo üzerine uzun süre çalıştığını yazdı.

Gazete, çok küçük bir ekibin seçimlerdeki başarısızlığı öngördüğünü ve bu kararı önceden aldığını belirterek, "Bu sır, Macron'un koalisyonunun Avrupa seçimlerinde aldığı felaket sonuçların ardından, Meclisi feshetme ve erken seçime gitme kararını televizyondan duyurduğu saat 20: 58'deki konuşmasına kadar iyi saklanmıştı" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Fransız Solu, Macron'un Erken Seçim Çağrısına Birleşerek Yanıt Verdi - Son Dakika

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