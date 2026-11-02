Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti Berlin Büyükelçiliğinde vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti Berlin Büyükelçiliğinde vatandaşları dinledi

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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti Berlin Büyükelçiliğinde vatandaşları dinledi
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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Berlin Büyükelçiliğinde vatandaşlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Görüşmede sorunlar, beklentiler ve talepler dinlendi; çözüm üretilmesinin önemi vurgulandı.

(BERLİN) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Almanya'daki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Almanya'da yaşayan vatandaşların sorunları, beklentileri ve talepleri ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu heyeti, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet'in daveti üzerine Almanya'nın başkenti Berlin'e resmi ziyarette bulunuyor.

Heyet ziyaret kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katıldı. Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Büyükelçilik mensupları tarafından heyete bilgilendirme yapıldı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ SORUNLARI DİNLENDİ

Büyükelçilikte düzenlenen vatandaş buluşmasında, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, dernek temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüldü. Toplantıda vatandaşların sorunları, beklentileri ve talepleri dinlenirken, bu konuların ilgili mercilere iletilmesi ve çözüm üretilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmelerde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hem bulundukları ülkeye hem de Türkiye'ye önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Vatandaşlarla Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Heyetin temaslarında, "Gurbetteki insanın kalbi daima vatanında, gözü memleketinde, gönlü bayrağının gölgesindedir" mesajı öne çıktı.

FUAT OKTAY: ÇÖZÜM ÜRETMEK SORUMLULUĞUMUZ

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulunarak hasret giderdik. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, ülkemizin ayrılmaz bir parçası, gönül coğrafyamızın en kıymetli temsilcileridir. Yıllardır emekleriyle, çalışkanlıklarıyla ve başarılarıyla hem yaşadıkları topluma hem de ülkemize değer katan gurbetteki vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak, onların sesine kulak verip sorunlarına çözüm üretmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır" ifadelerini kullandı.

ZİYARET PROGRAMI

Heyet, 3 Kasım'a kadar sürece ziyaret kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelecek, Almanya'ya Türk iş gücü göçünün başlamasının 65. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene ve SETA Berlin Ofisi tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılacak. Heyet ayrıca, Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: ANKA
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