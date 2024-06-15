Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı - Son Dakika
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Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi ve karın ameliyatından sonra ilk kez Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı. Middleton, Prens William ile birlikte Buckingham Sarayı'na giderken ve kraliyet alayının bir parçası olarak görüntülendi. Törenleri izlemek üzere binlerce kişi geçit töreni güzergâhında sıralandı. Middleton, üç çocuğuyla birlikte kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı.

15.06.2024 16:00
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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi ve Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı.

Kral Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte, hükümdarın doğum gününü kutlamak üzere resmi törenlerin yapıldığı 'Trooping the Colour' etkinliğine katıldı.

Galler Prensesi, bu sabah Prens William ile birlikte Buckingham Sarayı'na giderken ve daha sonra kraliyet alayının bir parçası olarak bir arabanın içinde görüntülendi.

Kate Middleton, Buckingham Sarayı'nın balkonundan el sallayan aile üyeleri arasında yer aldı.

Törenleri izlemek üzere binlerce kişi geçit töreni güzergâhında sıralandı.

Galler Prensesi, üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte, kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı.

Etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu ailemle birlikte Kral'ın doğum günü geçit törenine katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak henüz tam olarak göz önüne çıkmadığımın da farkındayım" dedi ve şöyle devam etti:

"Özellikle belirsizlik karşısında sabırlı olmayı öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum şekilde kendime zaman tanıyorum."

Galler Prensesi "iyi bir ilerleme" kaydettiğini ancak "iyi günler ve kötü günler yaşadığını" söyledi.

"O kötü günlerde kendinizi güçsüz, yorgun hissediyorsunuz ve vücudunuzun dinlenmesine izin vermek zorunda kalıyorsunuz. Ama iyi günlerde, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde, kendinizi iyi hissetmekten en iyi şekilde yararlanmak istiyorsunuz."

Middleton, tedavisinin "birkaç ay daha" devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kral Charles'ın gerçek doğum günü 14 Kasım (1948), ancak hükümdarın resmi doğum günü kutlama törenleri 260 yılı aşkın bir süredir Haziran ayında yapılıyor.

Kaynak: BBC

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