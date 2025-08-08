ÇİN'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzeybatısındaki şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, Gansu eyaletinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinpigng, bölgede 'tam kapsamlı' kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi.
Son Dakika › Dünya › Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?