Gatwick Havalimanı\'nda Acil Güvenlik Önlemleri

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İNGİLTERE polisi, Gatwick Havalimanı'nda bir terminalin güvenlik nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda bir terminalin büyük kısmının tahliye edildiği bildirildi. Polis açıklamasında, bir valizde yasaklı olduğundan şüphelenilen madde tespit edildiğini ve havalimanına bomba imha ekibinin gönderildiği belirtti.