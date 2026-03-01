Gazeteci Kenan Şener'in Gözaltına Alınması - Son Dakika
Gazeteci Kenan Şener'in Gözaltına Alınması

01.03.2026 14:51
ATGB, Kenan Şener'in gözaltına alınmasını kınayarak basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ATGB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan ATGB Başkanı Recai Aksu, basın ve ifade özgürlüğünün açıkça hedef alındığını belirtti.

Kenan Şener'in yıllardır kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla görev yapan bir gazeteci olduğunu vurgulayan Aksu, "Gazetecilik suç değildir. Kenan Şener ile diğer gazeteciler ifadelerinin alınmasının ardından derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yargı gücünün orantısız biçimde kullanılarak gazetecilerin suçlu gibi gösterilmesinin demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Aksu, ATGB'nin "gazetecilik suç değildir" mesajını güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'de medyanın artan baskı altında olduğunu ve bağımsız gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını savunan Aksu, Kenan Şener'in gözaltına alınmasının gazetecileri korkutamayacağını, yıldırmayacağını ve sindiremeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, ANKA Haber Ajansı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı ve sonrasında özür metni paylaştığı bir haber nedeniyle linç kampanyası yürütülmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Söz konusu yayının gazetecilik refleksiyle yapıldığının açık olduğu kaydedildi.

Kenan Şener'in talimatla ifadesinin alınmasının mümkün olduğu halde Ankara'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülmesinin, mesleğe yönelik yeni bir suç oluşturma dalgası anlamına geldiği öne sürülen açıklamada, "Gözaltındaki tüm meslektaşlarımız ifadeleri alındıktan sonra derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kenan Şener, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
