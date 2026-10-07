Gazze Barış Kurulu 7 Ekim saldırılarının üçüncü yılında silahsızlanma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Gazze Barış Kurulu 7 Ekim saldırılarının üçüncü yılında silahsızlanma çağrısı yaptı

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Gazze Barış Kurulu 7 Ekim saldırılarının üçüncü yılında silahsızlanma çağrısı yaptı
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Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarının üçüncü yılında yayımladığı mesajda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kurul, kalıcı barış için bölgenin silahsızlandırılıp radikallikten arındırılmasını savundu.

(ANKARA) - Gazze Barış Kurulu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kurul, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için bölgenin silahsızlandırılması ve radikallikten arındırılması gerektiğini savundu.

Gazze Barış Kurulu, sosyal medya hesabından 7 Ekim 2023'te gerçekleşen saldırıların üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin ise Gazze'ye rehin olarak götürüldüğü belirtilen açıklamada, Kurul'un saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra hayatta kalanlar ve serbest bırakılan rehinelerin yanında olduğu ifade edildi.

7 Ekim saldırılarının ardından yaşanan savaşta İsrailliler ve Filistinlilerin büyük can kayıpları ve acılar yaşadığı belirtilen açıklamada, "Bu acılar bölgenin tamamında derin yaralar bıraktı" denildi. Açıklamada, rehinelerin tamamının geçen yıl içerisinde evlerine döndüğü belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm rehinelerin geri getirilmesini planının öncelikli taleplerinden biri haline getirdiği ve İsrail halkına verdiği sözü yerine getirdiği savunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Barış Kurulu'na Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlama ve Hamas ile diğer silahlı grupların bölgede oluşturduğu korku ve şiddet döngüsünü sona erdirme görevi verdiği ifade edilen açıklamada, kurulun bu görevi yerine getirmeye kararlı olduğu belirtildi.

Gazze'nin "silahsızlandırılması ve radikallikten arındırılması" yoluyla kalıcı barışın koşullarının oluşturulmasınının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "İsrail için gerçek ve kalıcı güvenlik, her türlü barışın üzerine inşa edilmesi gereken temeldir ve bir daha hiçbir 7 Ekim'in yaşanmamasının en güçlü güvencesidir" ifadelerine yer verildi. Kurul, açıklamasının sonunda 7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin hatırasını ve güvenlik ile barış içinde yaşamayı hak eden herkesin geleceğini koruma taahhüdünü yineledi.

Kaynak: ANKA
GüvenlikPolitikaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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