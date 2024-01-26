Gazze\'deki Al Amal Hastanesi İsrail saldırıları altında

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Filistin Kızılayı (PRCS), Gazze'deki Han Yunus kentinde bulunan Al Amal Hastanesi'nin yoğun ateş altında olduğunu, ekiplerin yaralılara ulaşamadığını duyurdu.
Filistin Kızılayı'nın bugün yaptığı açıklamasında "İsrail tankları, Han Yunus'taki PRCS Al-Amal Hastanesi'nin çevresini hedefleyerek yoğun ateş altına alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi ve ekiplerimiz onlara ulaşamıyor" dedi. Yetkililer hastanenin kuşatma altında olduğuna dikkat çekti.
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