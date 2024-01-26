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Gazze'deki Al Amal Hastanesi İsrail saldırıları altında - Son Dakika
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Gazze'deki Al Amal Hastanesi İsrail saldırıları altında

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Han Yunus kentinde bulunan Al Amal Hastanesi'nin İsrail tanklarının yoğun ateşi altında olduğunu ve ekiplerin yaralılara ulaşamadığını duyurdu. Hastane kuşatma altında bulunuyor.

Gazze\'deki Al Amal Hastanesi İsrail saldırıları altında
26.01.2024 - 14:44,
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Filistin Kızılayı (PRCS), Gazze'deki Han Yunus kentinde bulunan Al Amal Hastanesi'nin yoğun ateş altında olduğunu, ekiplerin yaralılara ulaşamadığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'nın bugün yaptığı açıklamasında "İsrail tankları, Han Yunus'taki PRCS Al-Amal Hastanesi'nin çevresini hedefleyerek yoğun ateş altına alıyor. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi ve ekiplerimiz onlara ulaşamıyor" dedi. Yetkililer hastanenin kuşatma altında olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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