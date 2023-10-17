 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı: Uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı: Uluslararası basında yankı uyandırdı

Son Güncelleme: 17.10.2023 22:37

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırdı ve uluslararası basında manşetten yer aldı. New York Times, saldırıyı 'Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü' başlığıyla duyurdu. Diğer gazeteler ve haber ajansları da saldırıya ilişkin haberlerinde yüzlerce kişinin öldüğünü belirtti.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırdı, uluslararası basında manşetten görüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" başlığıyla duyurdu.

The New York Times'ın başlığında "Filistinli yetkililer, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.

Washington Post gazetesi, "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." başlığı kullanırken, Reuters haber ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.

Associated Press ajansı, saldırının haberine ilişkin başlığında, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, "Hamas'ın idaresindeki sağlık bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü." manşetini attı.

CNN, saldırı haberinin başlığında, "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.", BBC de "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı.

Batı basınının haberlerinde saldırının, İsrail tarafından yapıldığından bahsedilmemesi, Wall Street Journal gazetesinin ise saldırıya sitesinde yer vermemesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Washington, New York, İsrail, Gazze, Medya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı: Uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:16 Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi
00:09 Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı
23:55 İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin
23:40 Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı
23:26 Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor
23:13 İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor
23:10 Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar
23:04 ''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi
22:37 Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı
22:27 İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal sözler: Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 00:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı: Uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement