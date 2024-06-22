Gazze\'deki Kızılhaç Ofisine Bombardıman: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Cuma günü Gazze'deki ofisine yakın bir bombardımanda ofisin hasar gördüğünü ve çevresine sığınan 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kızılhaç'ın açıklamasında, "Cuma günü öğleden sonra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ofis ve konutlarının metrelerce yakınına ağır kalibreli mermiler düştü

"Saldırı, aralarında Filistinli meslektaşlarımızın da bulunduğu, çadırlarda yaşayan yüzlerce yerinden edilmiş sivil ile çevrili olan ICRC ofisinin yapısına zarar verdi" denildi.

Ölen 22 kişinin ve 45 yaralının yakındaki Kızılhaç Sahra Hastanesi'ne götürüldüğü, daha fazla yaralı olabileceği belirtildi.

Bunu "ciddi bir güvenlik olayı" diye niteleyen Kızılhaç, son günlerde benzer birkaç olayın daha meydana geldiğini söyledi.

Kızılhaç, tüm tarafların sivillere ve insani yardım tesislerine zarar gelmesini önleyecek tedbirleri alma yükümlülüğünü hatırlatarak, "İnsani yardım çalışanlarının ve sivillerin hayatlarını riske atan bu olayları kınıyoruz" dedi.

Gazze'de Hamas'ın yönetimindeki sağlık bakanlığı farklı rakamlar vererek İsrail'i suçladığı bombardımanda 25 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını söyledi.

AFP haberi ajansına konuşan bir İsrail ordusu sözcüsü ise ilk tespitlere göre bölgede bir saldırı gerçekleştirdiklerine dair "herhangi bir belirti" olmadığını, ancak olayın "incelendiğini" söyledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Hamas'ı "yok etmek için" savaş başlattı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'de Sağlık Bakanlığı'na göre, o tarihten bu yana Gazze'de 37 bin 390'dan fazla kişi öldürüldü. Nisan sonu itibarıyla ölenler arasında 14 bin 680 çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirlenmişti.