Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı

İrlanda'nın Galway kentinde kentinde yaşayan 33 yaşındaki Cayley Boshoff isimli kadının başına gelenler, duyanları hayrete düşürdü. Boshoff, sevdiği grubun konserini izlemek için şehir dışına çıkarak, bir otele yerleşti.

HAZIRLANDIKTAN SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİ

Boshoff, hazırlandıktan sonra boydan nasıl göründüğünü öğrenmek için telefonunu arkasına koyup, zamanlayıcı kurdu. Genç kadının telefonu, art arda fotoğraflar çekti. Bu sırada kadın, hazırlanmaya devam etti. Ancak Boshof, konsere geç kaldığı için fotoğraflara bakamadı.

33 yaşındaki Cayley Boshoff

ERTESİ GÜN GÖRDÜĞÜ ŞEY YÜZÜNDEN DEHŞETE DÜŞTÜ

Boshoff, ertesi gün fotoğraflarına bakmak istedi ve telefonunu çıkardı. Ancak gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Kadının iddiasına göre, aynada kendisine doğru bakan bir çift çocuk gözü vardı. Boshoff, başına gelenleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı.

İşte o fotoğraf: