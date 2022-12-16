Tek seferde 9 tane bebek doğuran Malili anne ve bebekleri ülkelerine döndü

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Fas'ta 2021 yılında ender görülen bir olay yaşandı. 26 yaşındaki anne Halima Cisse isimli anne tek doğumda 9 bebek birden doğurdu. Beşi kız, dördü erkek olan dokuzlar, 30 haftalıkken sezaryenle doğdu. Bebeklerin doğduklarındaki ağırlıkları 500-1000 gram arasında belirlendi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

Aile, doğum için ülkeleri Mali'den Fas'a geldi. Prematüre bebekler hayatlarının ilk aylarını hastanede, özel bakım altında geçirdi. Bebekler, tek doğumda hayata gelen ve yaşamayı başaran en fazla sayıda bebek olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

MEMLEKETLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Mali'nin başkenti Bamako'ya Salı sabahı ulaşan ailenin babası Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini belirterek teşekkür etti. Arbi "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.

"BAZILARI SESSİZ BAZILARI AĞLIYOR"

Öte yandan Baba Arbi açıklamalarının devamında "Bazıları sessiz, bazıları ise daha çok ses yapıyor, ağlıyor. Bazıları sürekli kucakta olmak istiyor. Hepsi farklı bir karakter." ifadelerini kullandı.