Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.

YERE ÇAKILDILAR

Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.