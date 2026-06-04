Genelkurmay Başkanı Selanik'te Atatürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Selanik'te Atatürk'ü Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Selanik\'te Atatürk\'ü Ziyaret Etti
04.06.2026 14:48
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Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti, görüşmeler yaptı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Selanik/Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik ile görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk Bayraktaroğlu, Diplomasi, Politika, Selanik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genelkurmay Başkanı Selanik'te Atatürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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