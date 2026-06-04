Genelkurmay Başkanı Selanik\'te Atatürk\'ü Ziyaret Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Selanik/Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik ile görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.