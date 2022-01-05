George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!

ABD'nin Minnesota eyaletinde Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına bastırılarak öldürülen siyah vatandaş George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni, 1 Ocak günü vuruldu.

Teksas eyaletinin en büyük şehri olan olan Houston'da yaşayan Arianna Delane'in ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin yanından, 1 Ocak'ta yerel saatle 03.00'te silah sesleri yükseldi. Apartmanın ikinci katına ulaşan mermiler, odasında uyuyan çocuğa isabet etti ve çocuk midesi ve kaburgasından yaralandı.

İLK YARDIM EKİPLERİ GEÇ GELDİ

Floyd'un kız kardeşi ve durumu stabil olarak açıklanan çocuğun annesi LaTonya, ilk yardım ekiplerinin saatler sonra geldiğini, bu yüzden babasının kızını arabayla hastaneye götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Baba Derrick Delane de olay anını şöyle anlattı: "Kızım ayağa fırlayıp 'Baba ben vuruldum' dedi. Kan aktığını görünceye kadar ne olduğunu anlamadım. Kızım neler olduğunu hatırlamıyordu çünkü bu olay uyurken başına geldi."

Houston polisi olayla ilgili henüz ellerinde bir şüpheli olmadığını söylese de baba Delane, George Floyd'dan dolayı evlerinin özellikle hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.