Georgia\'da Bomba İhbarı Nedeniyle Oy Merkezleri Tahliye Edildi

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ABD'nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini belirtti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.