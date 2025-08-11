Georgia'daki Gök Taşı, Dünya'dan Daha Yaşlı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir evin çatısına düşen gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu tespit edildi. Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.

Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, incelemelerine ilişkin değerlendirmesinde, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı.