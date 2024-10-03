Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı - Son Dakika
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Dünya

Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı

Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül\'ün para dolu zarflarını çaldı

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte İngiltere'ye giden Hayrünnisa Gül, ülkeden çıkış yaptıkları sırada hırsızlık şoku yaşadı. Para dolu zarfları polis tarafından çalınan Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne bildirdi.

03.10.2024 15:51
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere ziyareti sırasında hırsızlık kurbanı oldu. Yazar Talat Atilla, tarafından gündeme getirilen iddia, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar tarafından da doğrulandı.

"İÇİNDE EURO VE STERLİN VARDI"

Olayın 13 Eylül'de çiftin İngiltere'den ayrıldığı esnada yaşandığını ifade eden Birol Avşar, "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Emin Erol:
    siz çok çaldınız birazda onlar çalsın 91 7 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Oraya neye gittin? neden zarflar da paralar vardı? 88 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Kimin paraları acaba 70 7 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bu adamda İngiltereden kopamadı 70 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepelilerde para bitmez bıbıcımmm sıkıntı yok 36 18 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    yemeyenin malını yerler 35 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dokunmaz 34 2 Yanıtla
  • gökhan bala:
    Onlar çalımıştı onlardan da çaldılar olan yşne bizim paraya olsu???????? 30 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kraliçe ve A.Gül birbirlerini sever. Kraliçe karşılar dostluk devam eder.:))) 24 2 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Duğune gitti ellağam!!! 21 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı - Son Dakika
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