Göçmen Gözaltı Merkezi İnşaatı Durduruldu

ABD'nin Florida eyaletindeki 'Timsah Alcatraz' olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatı, çevre yasalarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin süren dava kapsamında yargıç kararıyla geçici olarak durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki 'Timsah Alcatraz' olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezinin inşaatının durdurulması kararı, Miami'de görev yapan ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tarafından duruşmada açıklandı. Karara göre, Everglades bölgesinde çevre açısından hassas sulak alanda inşa edilen tesiste 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılması yasaklandı. Tesisin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi ve göçmenleri barındırmasına izin verildi.

Davacı taraf, duruşmalarda sundukları tanık ifadeleriyle, projenin Everglades ekosistemine geri dönülmez zarar vereceğini kaydetti. Federal ve eyalet hükümetlerini temsil eden avukatların ise gelecek hafta mahkemeye savunma sunmaları bekleniyor.