İngiltere'de yayınlanan Gogglebox dizisinin sevilen oyuncularından 40 yaşındaki George Gilbey, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
Ölüm haberini ilk paylaşan Gilbey'in kız kardeşi oldu. Kardeş acısıyla yıkılan isim "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır" dedi. Dizi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı. En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla" ifadelerine yer verildi.
Gilbey'in 2014'te Celebrity Big Brother'ın bir serisinde yer aldığı Ex on the Beach yıldızı Ricci Guarnaccio şunları yazdı: "Kalbimi kırdın. George, seni gerçekten özleyeceğim dostum. Her zaman odanın parlayan yıldızıydın, diğerlerine değer verdin ve yaşadığımız anılar kardeşim için daima kalbimde olacak."
Gilbey, 2013'te Gogglebox'da rol almaya başladı ve 2021'de üvey babası Pete McGarry'nin ölümüne kadar devam etti.
Son Dakika › Dünya › Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Birleşik Krallık Savaş Müzesi'nde gösteri yapan bir uçak, Duxford Havaalanı'nda yere çakıldı. Kazada pilot Simon Riggs hayatını kaybetti. Uçakta başka kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve acil servis ekipleri enkazı söndürdü. Hava Kaza İnceleme Şubesi, olayı araştırmaya devam ediyor.
Brezilya, Denizaltı Geliştirme Programı (ProSub) kapsamında Fransa ile ortaklaşa inşa ettiği üçüncü denizaltı olan Tonelero'yu denize indirdi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denize indirme törenine katıldı. ProSub, Brezilya'nın en büyük ve en önemli uluslararası savunma işbirliği projesidir.
Sarıyer'de İsveç uyruklu bir çete üyesi ile husumetli olan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın, daha önce yaşanan bir saldırının devamı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve bir kişi tutuklandı.
Almanya'nın Solingen kentinde dün çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Alman makamları yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve soruşturma başlatacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, olayın nedenlerinin aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını beklediklerini belirtti.
BM’nin en üst düzey insan hakları yetkilisi Volker Türk, BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına dair “makul” bir argümanın söz konusu olduğunu söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?