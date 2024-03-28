Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti

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İngiltere'de popüler dizisi Gogglebox'un oyuncusu George Gilbey, iş yerinde yaşadığı yüksekten düşme kazası sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini ilk olarak Gilbey'in kız kardeşi duyurdu. Essex Polisi, kazayı doğruladı. Gilbey, 2013'ten itibaren Gogglebox'da rol almış ve 2021'de üvey babasının ölümüne kadar devam etmişti. Dizi ekibi ve birçok ünlü isim, Gilbey için başsağlığı mesajları paylaştı.

28.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:36
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İngiltere'de yayınlanan Gogglebox dizisinin sevilen oyuncularından 40 yaşındaki George Gilbey, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

"ÇOK GENÇSİN, TANRI SADECE EN İYİLERİNİ ALIR"

Ölüm haberini ilk paylaşan Gilbey'in kız kardeşi oldu. Kardeş acısıyla yıkılan isim "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır" dedi. Dizi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı. En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla" ifadelerine yer verildi.

Gilbey'in 2014'te Celebrity Big Brother'ın bir serisinde yer aldığı Ex on the Beach yıldızı Ricci Guarnaccio şunları yazdı: "Kalbimi kırdın. George, seni gerçekten özleyeceğim dostum. Her zaman odanın parlayan yıldızıydın, diğerlerine değer verdin ve yaşadığımız anılar kardeşim için daima kalbimde olacak."

Gilbey, 2013'te Gogglebox'da rol almaya başladı ve 2021'de üvey babası Pete McGarry'nin ölümüne kadar devam etti.

Gogglebox dizisi oyuncusu George Gilbey, iş yerinde yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti
Gogglebox dizisi oyuncusu George Gilbey, iş yerinde yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti
Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti

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Son Dakika Dünya Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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