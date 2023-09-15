Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı, aileler çocuklarını zor kurtardı - Son Dakika

Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı, aileler çocuklarını zor kurtardı

Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı, aileler çocuklarını zor kurtardı
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:18

Texas'ın Huntsville Eyalet Parkı'nda bir grup çocuk, devasa bir timsahın saldırısına uğradı. Anne ve babaların dikkati sayesinde çocuklar timsaha yem olmaktan kurtarıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri bölgeyi kapattı ve Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı, timsahlara yem verilmemesi ve en az 10 metre uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Devasa bir timsah, Texas'ın Huntsville Eyalet Parkı'ndaki bir grup çocuk yüzücüye yaklaştı. Anne ve babalarının dikkati çocukları timsaha yem olmaktan kurtardı.

Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı aileler çocuklarını zor kurtardı

David Siljeg, Cumartesi günü Teksas'ın Huntsville Eyalet Parkı'ndaki bir grup çocuğa doğru hızla yüzen yaklaşık 12 fit uzunluğundaki timsahı videoya kaydetti.

Kameraman çocuklara doğru yüzen timsahın bir süre sonra bölgeyi terk edeceğini düşündü. Fakat timsah bir anda saldırı moduna geçiphızlanarak çocuklara doğru yüzmeye başladı.

Çocuklardan birinin ebeveyn olduğu tahmin dilen bir kadın çığlık atarak çocukları timsaha karşı uyardı. Başka bir kadın da elindeki nesne ile timsaha doğru koşarak uzaklaştırdı.

Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı aileler çocuklarını zor kurtardı

Çığlıkları duyan diğer anne ve babalar da suya doğru koşarak çocuklarını sudan çıkarmayı başardı.

Videonun sonunda, bölgede timsahların olduğu ve yüzmenin yasak olduğunu belirten tabelaların olduğu görüldü.

Olay yerine çağrılan polis, ekipleri timsahın görüldüğü bölgeyi kapattı.

Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı, timsahlara yem vermekten kaçınılmasını ve en az 10 metre uzak durulması gerektiği uyarısı yaptı.

Bu yıl içinde aynı bölgede meydan gelen timsah saldırılarında bir çok kişi kol ve bacaklarını kaybetti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı, aileler çocuklarını zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı, aileler çocuklarını zor kurtardı - Son Dakika
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