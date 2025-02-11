Google Haritalar'da 'Amerika Körfezi' Değişikliği - Son Dakika
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Dünya

Google Haritalar'da 'Amerika Körfezi' Değişikliği

Google, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak adlandırmaya başladı.

11.02.2025 15:43
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(ANKARA) - Teknoloji devi Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili yürütme kararının ardından, Google Haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" ile değiştirdi.

Google, Meksika'nın doğu kıyısı ile ABD'nin güneyini kapsayan su kütlesi için "Amerika Körfezi" adını kullanmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi olarak bilinen bu bölgenin adını bu hafta "Amerika Körfezi" olarak kabul eden bir yürütme kararı imzalamıştı.

Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'nden veri aldığını ve bahsi geçen kurumun da Trump'ın aldığı değişikliği kararını resmi olarak kabul etmesi nedeniyle Google'ın Haritalar uygulamasında bölgenin adının değiştiğini belirtti.

ABD'deki kullanıcılar artık bu havzayı Google'da "Amerika Körfezi" olarak görürken, Meksika'daki kullanıcılar gerçek ismiyle görmeye devam edecek. İki ülke dışındaki kullanıcılar ise gerçek isminin yanında Trump'ın koyduğu ismi parantez içinde görecek. Apple Haritalar ise Meksika Körfezi adını kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Google Haritalar'da 'Amerika Körfezi' Değişikliği - Son Dakika

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