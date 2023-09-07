Google Haritalar\'da karısını başka bir adamla sarmaş dolaş gördü

Peru'da yolculuğa çıkmadan önce Google Haritalar uygulamasını kullanan adam görselde karısının kendisini bir başka adamla aldattığını gördü. Bir bankta, karısının dizine yatan adamın başını okşadığını gören koca, karısından boşadı.

BAŞKA BİR ADAMLA GÖRÜNCE ÖFKELENDİ

Peru'nun başkenti Lima'da meydana gelen olay ile ilgili konuşan ismi açıklanmayan koca, aracı ile bir yolculuk öncesi Google haritalar kullandığı fotoğraflarda eşi ile aynı elbiseleri giymiş bir kadın görünce fotoğrafa daha dikkatli baktı. Koca, resimde bir adamın saçlarını okşayan kişinin karısı olduğunu görünce büyük bir öfke yaşadı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Koca, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kullanıcılar kadına tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise fotoğrafın çok net olmadığını, resimdeki kadın karısı olsa bile bu şekilde onu ifşa etmeye hakkı olmadığını söyledi.