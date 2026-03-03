Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv\'de kaydedildi

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde tüm şiddetiyle sürerken, Tel Aviv'de kaydedilen görüntüler çatışmanın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. İran'ın misilleme kapsamında gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

FÜZELER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tel Aviv semalarında art arda patlamalar yaşandığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü. Bazı füzelerin kent merkezine doğru ilerlediği anlar dikkat çekerken, gökyüzünde oluşan ışık ve duman bulutları kameralara yansıdı.

PANİK VE GÖZYAŞI

Görüntülerde siren sesleri eşliğinde insanların sığınaklara koştuğu, bazı sivillerin ise büyük korku yaşadığı görüldü. Sokaklarda ve binaların girişlerinde panik anları yaşanırken, kimi kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kaydedildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı dördüncü günde, Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi. Yetkililer vatandaşlara sığınaklarda kalmaları yönünde uyarı yaparken, bölgede tansiyonun daha da artmasından endişe ediliyor.